Любовь к коротким видео влияет на человека: клиповое мышление ослабляет одну из способностей

Чрезмерное увлечение короткими роликами в соцсетях не лишает человека интеллекта, но серьезно меняет структуру его внимания. Мозг привыкает к «быстрой» информации и мгновенному вознаграждению, что в итоге снижает способность к обучению. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Елена Авдеева.
По словам специалиста, главная проблема кроется не в формате как таковом, а в бесцельном и частом потреблении контента. Это формирует так называемое клиповое мышление, когда яркие образы заменяют глубокий анализ информации.
Психолог сравнила такое потребление с проглатыванием пищи без пережевывания. Качество уступает место количеству, что приводит к рассеянности, чувству пустоты и риску попадания в «дофаминовую петлю». Мозг требует новой порции гормона удовольствия, увеличивая дозу, но снижая усвоение.
Кроме того, искажается чувство времени: зависание в ленте приводит к прокрастинации и неудовлетворенности от пустоты прожитых часов. Эксперт не призывает к радикальному отказу, так как это вызывает сопротивление. Вместо этого она советует использовать таймеры, выбирать полезный контент и восстанавливать работу мозга через чтение длинных текстов, чтобы стать хозяином своей жизни, а не рабом алгоритмов.
