В аэропорту Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту Пулково, сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

В ведомстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее временные ограничения в аэропорту Пулково были введены в ночь с 22 на 23 марта. Немногим ранее аэропорт тоже не принимал и не выпускал воздушные суда — примерно с 20:00 до 22:00 22 марта. В связи с ситуацией были отменены 48 рейсов, также сообщалось о задержке около 50 самолетов.