Стала известна причина смерти солиста «Поющих гитар» Виталия Псарева

Заслуженный артист РФ, солист вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Виталий Псарев умер после тяжелой болезни. Об этом изданию aif.ru сообщила его знакомая Наталья.
«Он скончался от тяжелой болезни», — сообщила она, отметив, что точная причина смерти артиста неизвестна. Однако в последние годы у Псарева были проблемы с почками, уточнила знакомая певца.
Как писал сайт KP.RU, 24 марта стало известно о смерти Виталия Псарева. Ему было 74 года. Гендиректор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина и весь коллектив организации принесли искренние соболезнования родным и близким артиста.
Псарев широко известен как солист «Поющих гитар». Он проявил себя не только на сцене, но и в кино, запомнившись ролями Харона в «Орфее и Эвридике» и Ламме и Тиля во «Фламандской легенде».