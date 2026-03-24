Жена Зеленского обратилась к Мелании Трамп, когда та ушла, и говорила со стулом

Супруга президента Украины Владимира Зеленского обратилась к жене американского лидера Мелании Трамп на саммите глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе». Однако первая леди США к тому моменту уже покинула здание, и Зеленская говорила с пустым стулом. Об инциденте пишет РИА Новости.

— Мы рассматриваем эту инициативу как важный шаг к тому, чтобы поднять проблему развития и образования детей на глобальный уровень и объединить страны вокруг общей ответственности. Украина — ваш надежный партнер в этой области. Еще раз благодарю вас, — сказала она пустому сидению.

Сама Мелания Трампа покинула мероприятие после того как произнесла приветственную речь, говорится в материале.

Супруга Владимира Зеленского недавно оказалась в центре скандальной истории. Инициированная ею программа по отправке украинских сирот в Турцию обернулась беременностью несовершеннолетних девочек от местных турецких поваров. «Вечерняя Москва» разбиралась, что произошло и как первая леди Украины оказалась замешана в скандале.

Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше