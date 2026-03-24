Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кардиолог Гаглошвили назвал 3 ошибки при измерении давления

Кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, какие ошибки могут завысить показания при измерении артериального давления.

Источник: Аргументы и факты

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что распространённые ошибки при измерении артериального давления могут привести к завышенным показаниям. Рекомендации он опубликовал в своём Telegram-канале.

Первая и самая частая ошибка — измерение давления в состоянии стресса или паники, например, при внезапной головной боли.

«Увидели 150, испугались, и давление подскочило до 170 от страха. Чаще всего давление растёт из-за боли или стресса, а не наоборот», — пояснил врач.

Вторая ошибка — неправильная поза. Измерение со скрещенными ногами или во время разговора. По словам Гаглошвили, это добавляет к реальному значению 10−15 лишних единиц.

Третья ошибка — манжета, надетая поверх одежды или закатанного рукава. Врач подчеркнул, что для точного результата её необходимо накладывать только на голую руку.

Ранее стало известно, как распознать признаки депрессии.