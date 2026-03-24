Эксперт Попова рассказала о популярных жанрах видеоигр в России

Эксперт Алина Попова сообщила, что рост охвата игровых сервисов и платформ в сегменте массовых многопользовательских онлайн игр и шутеров составил 60−70%.

Источник: Аргументы и факты

Аналитики фиксируют увеличение охвата игровых сервисов и платформ более чем на 200%. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила эксперт Алина Попова.

В настоящее время особенно заметен рост в сегменте массовых многопользовательских онлайн-игр и шутеров, где прирост составил 60−70%, а отдельные франшизы расширили аудиторию более чем на 160%.

Мобильный гейминг остаётся главным двигателем индустрии, на него приходится 55% всей выручки, продолжила Попова. Популярность мобильных приложений выросла более чем на 170%, и ключевым фактором здесь стала доступность смартфонов в отличие от консолей и ПК. В мобильном секторе лидируют стратегии по количеству установок, объёму платежей и времени в игре, тогда как компьютерные ролевые игры и головоломки стабильно держатся в топ‑3, а шутеры занимают лишь 12% мобильного сегмента. На персональных компьютерах и консолях в приоритете остаются шутеры благодаря крупным релизам и продуманным механикам.

Сегодня успешные проекты регулярно обновляются, создатели придумывают сезонные события и развивают внутренние сообщества, превращая игровой процесс в интерактивный сериал с многолетним удержанием пользователей. Российский рынок с аудиторией более 100 млн человек не исключение, именно игры-сервисы с регулярными обновлениями приносят наибольшую выручку.

Состав игроков стал более разнообразным. Основную часть по‑прежнему составляют мужчины от 18 до 35 лет, выбирающие многопользовательские онлайн-игры и шутеры, но быстрее всего растёт сегмент мобильных игроков в возрасте 25−45 лет, предпочитающих короткие сессии со смартфонов. Рынок также расширяется за счёт казуальных пользователей старше 30 лет, которые раньше не интересовались видеоиграми. Главными вызовами для локального рынка в текущем году, по словам аналитика, остаются снижение среднего чека, конкуренция с китайскими корпорациями и новые регуляторные риски.

Ранее стало известно о смерти разработчика Sega Mega Drive и Dreamcast Хидеки Хидеки Сато.