Премьер Молдавии допустил массовые отключения электроэнергии в стране

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность массовых отключений электроэнергии в стране. Об этом политик заявил, выступая с трибуны парламента. Этим он обосновал необходимость введения режима чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней.
«Ситуация остается сложной. Дефицит дойдет до 350−400 мегаватт в часы пик. Массовые отключения возможны. Поэтому мы предлагаем ввести режим ЧП в энергетике на 60 дней, начиная с 25 марта», — заявил Мунтяну.
Однако премьер не стал уточнять, какие механизмы в рамках этого режима позволят избежать отключений или оперативно покрыть дефицит.
