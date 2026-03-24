Премьер Молдавии допустил массовые отключения электроэнергии в стране

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность массовых отключений электроэнергии в стране. Об этом политик заявил, выступая с трибуны парламента. Этим он обосновал необходимость введения режима чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней.