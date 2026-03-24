Премьер Молдавии допустил массовые отключения электроэнергии в стране

В Молдавии допустили массовые отключения электроэнергии из-за режима ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность массовых отключений электроэнергии в стране. Об этом политик заявил, выступая с трибуны парламента. Этим он обосновал необходимость введения режима чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней.

«Ситуация остается сложной. Дефицит дойдет до 350−400 мегаватт в часы пик. Массовые отключения возможны. Поэтому мы предлагаем ввести режим ЧП в энергетике на 60 дней, начиная с 25 марта», — заявил Мунтяну.

Однако премьер не стал уточнять, какие механизмы в рамках этого режима позволят избежать отключений или оперативно покрыть дефицит.

Ранее KP.RU писал, что правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения в энергетике в стране. Режим ЧП в энергетическом секторе может быть введен в Молдавии на 60 дней.