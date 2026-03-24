Власти Британии опубликуют данные о связях экс-принца Эндрю с Эпштейном

Власти Великобритании занимаются подготовкой к публикации документов о связях экс-принца Эндрю, с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщил замминистра торговли Крис Брайант.
«Мы приступили к поиску архивных документов в министерстве и поручили провести параллельный поиск в других ведомствах, в частности, в министерстве иностранных дел и в кабинете министров», — следует из письменного обращения Брайанта парламенту.
По словам замминистра, документы касаются периода с 2001 по 2011 год, в это время брат Карла III работал торговым представителем.
Замминистра рассказал, что многие документы, датированные 2001 годом и ранее, хранятся только на бумажных носителях, поэтому для поиска нужных документов требуется немало времени.
Ранее сообщалось о разбирательстве из-за связей Эндрю с Эпштейном, экс-принца подозревают в должностном преступлении, в частности, в передаче финансисту конфиденциальной информации. 19 февраля бывшего герцога Йоркского арестовали в Британии, однако через несколько часов освободили.
Напомним, журналисты обнаружили в файлах по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна его совместную фотографию с бывшим принцем Эндрю Маунтбаттен-Виндзором и экс-послом Британии в Вашингтоне Питером Мандельсоном.