Власти Британии опубликуют данные о связях экс-принца Эндрю с Эпштейном

Документы касаются периода, когда брат Карла III работал торговым представителем, сообщили замминистра торговли.

Источник: Аргументы и факты

Власти Великобритании занимаются подготовкой к публикации документов о связях экс-принца Эндрю, с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщил замминистра торговли Крис Брайант.

«Мы приступили к поиску архивных документов в министерстве и поручили провести параллельный поиск в других ведомствах, в частности, в министерстве иностранных дел и в кабинете министров», — следует из письменного обращения Брайанта парламенту.

По словам замминистра, документы касаются периода с 2001 по 2011 год, в это время брат Карла III работал торговым представителем.

Замминистра рассказал, что многие документы, датированные 2001 годом и ранее, хранятся только на бумажных носителях, поэтому для поиска нужных документов требуется немало времени.

Ранее сообщалось о разбирательстве из-за связей Эндрю с Эпштейном, экс-принца подозревают в должностном преступлении, в частности, в передаче финансисту конфиденциальной информации. 19 февраля бывшего герцога Йоркского арестовали в Британии, однако через несколько часов освободили.

Напомним, журналисты обнаружили в файлах по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна его совместную фотографию с бывшим принцем Эндрю Маунтбаттен-Виндзором и экс-послом Британии в Вашингтоне Питером Мандельсоном.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше