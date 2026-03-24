Врач Илюхина предупредила риске для женского здоровья из-за мужчин с простатитом

Женщины могут столкнуться с проблемами со здоровьем после полового контакта с мужчинами, болеющими простатитом. Об этом гинеколог Татьяна Илюхина в своем Telegram-канале.
По ее словам, иногда простатит связан с патогенами, которые могут привести к развитию цистита, вагинита и цервицита, передаваясь половым путем.
— Согласно клиническим рекомендациям, при рецидивирующих воспалительных заболеваниях у женщины необходимо: обследование обоих партнеров, ПЦР-диагностика ИППП, бактериологические посевы, лечение с учетом чувствительности, — говорится в публикации.
