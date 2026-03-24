Врач Илюхина предупредила риске для женского здоровья из-за мужчин с простатитом

Женщины могут столкнуться с проблемами со здоровьем после полового контакта с мужчинами, болеющими простатитом. Об этом гинеколог Татьяна Илюхина в своем Telegram-канале.

По ее словам, иногда простатит связан с патогенами, которые могут привести к развитию цистита, вагинита и цервицита, передаваясь половым путем.

— Согласно клиническим рекомендациям, при рецидивирующих воспалительных заболеваниях у женщины необходимо: обследование обоих партнеров, ПЦР-диагностика ИППП, бактериологические посевы, лечение с учетом чувствительности, — говорится в публикации.

Ранее Илюхина опровергла распространенный миф о том, что холод сам по себе увеличивает риск развития цистита. Она пояснила, что переохлаждение не влияет на здоровье мочеполовой системы, поскольку цистит является инфекционным заболеванием.

До этого акушер-гинеколог Анастасия Слизова также рассказала, действительно ли ношение юбки зимой грозит бесплодием и циститом. По ее словам, охлаждение ног зимой действительно повышает риск развития воспалений. Она пояснила, что нужно делать, чтобы сохранить и здоровье, и стиль.