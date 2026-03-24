Кардиолог Гаглошвили назвал главные ошибки при измерении давления

Если измерять давление в момент тревоги или резкой боли, результат будет выше реального. По словам кардиолога Тамаза Гаглошвили, испуг от увиденных цифр может поднять давление еще сильнее: «Увидели 150 — и уже 170 от страха».
Доктор добавил, что неправильная поза тоже искажает данные. Скрещенные ноги, разговоры во время измерения или неудобное положение руки могут добавить к истинному значению 10−15 единиц. Манжета поверх одежды — еще одна частая ошибка. Для достоверного результата тонометр следует накладывать только на голую руку, а не на рукав или ткань.
Кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Валентина Гавриляк предупредила, что весенние перепады температуры и атмосферного давления становятся сложным периодом для людей с хроническими заболеваниями: особенно тяжело межсезонье переносят люди с болезнями сердца и гипертонией.
