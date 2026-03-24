«США говорят с нужными людьми»: Трамп высказался о переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном. Об этом американский лидер сообщил во время выступления в Белом доме.
«Их лидеры все исчезли. Никто не знает, с кем говорить, но мы на самом деле говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку — вы даже не представляете, насколько сильно они этого хотят», — сказал Трамп.
Также по словам американского лидера, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф ведут переговоры с Ираном.
Ранее сайт KP.RU писал, что иранская сторона вступила в переговоры по мирному урегулированию конфликта и ведут их через посредников. Также Трамп ранее заявил о контактах с исламской республикой на протяжении уже «нескольких дней». В свою очередь Тегеран это не подтвердил.