Трамп: США проводят переговоры с Ираном, Тегеран настроен на достижение сделки

Соединенные Штаты в настоящий момент проводят переговоры с Ираном, и Тегеран настроен на достижение сделки. С таким заявлением во вторник, 24 марта, выступил президент США Дональд Трамп.
— Их лидеры все исчезли. Никто не знает, с кем говорить, но мы на самом деле говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку — вы даже не представляете, насколько сильно они этого хотят. Посмотрим, что будет, — заявил Трамп во время конференции в Белом доме.
Трамп также подтвердил, что в этих консультациях принимают участие его спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Американский лидер утверждает, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия.
Спустя менее чем двое суток после анонсов ударов по электростанциям Ирана в ответ на блокировку Ормузского пролива Дональд Трамп заявил о введении пятидневного моратория на такие обстрелы после «удачных» переговоров с Тегераном. При этом в Тегеране информацию о контактах с Вашингтоном опровергли.
Стоимость нефти марки Brent показала стремительный рост на фоне обострения ситуации в Иране. Вечером 18 марта цена майских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые превысила 111 долларов за баррель. Мировые фондовые рынки в тот день зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта на Ближнем Востоке.