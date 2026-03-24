Профессор МГИМО назвал роман Симоньян формой культурной рефлексии

Профессор МГИМО Сардарян назвал роман Симоньян формой культурной рефлексии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет цифра» следует рассматривать как форму культурной рефлексии, он актуален для междисциплинарных гуманитарных исследований, считает декан факультета управления и политики МГИМО, профессор Генри Сардарян.

«Роман следует рассматривать не только как антиутопию, но и как форму культурной рефлексии, актуализирующую вопрос о сохранении человеческой идентичности в условиях технологического прогресса. Исследование подтверждает актуальность произведения для междисциплинарных гуманитарных исследований», — говорится в рецензии Сардаряна на роман.

По мнению профессора, роман соединяет элементы антиутопии, религиозной эсхатологии и культурной сатиры, предлагая образ будущего, в котором «цифра» вытесняет «слово» как основу человеческой идентичности.

«Книга становится не просто художественным сочинением, но и площадкой для размышлений о природе власти, техноантропологии, о свободе и воле, о символе и знаке, о судьбе человека в эпоху постгуманизма. Именно в таком контексте стоит рассматривать произведение Симоньян», — считает автор рецензии.

Профессор подчеркивает, что произведение демонстрирует борьбу русской словесности с цифровой рациональностью. Сардарян также обращает внимание на стилистическое своеобразие книги, которая начинается с библейской торжественности, а заканчивается гротескной сатирой.

Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше