Ветеринар Шеляков рассказал, можно ли выгуливать домашнюю кошку

Кошатникам следует прививать своих животных, если они собираются гулять с ними на городских улицах, а вместо ошейника использовать шлейку. Об этом «Газете.Ru» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
По словам специалиста, улица представляет собой опасную зону с множеством инфекций, химических загрязнений и отравленных приманок, которые разбрасывают хулиганы. Поэтому перед прогулками необходимо проводить вакцинацию, обработку от глистов, клещей и блох, а также следить, чтобы кошка не ела траву и ничего не поднимала с земли.
Врач подчеркнул, что кошка легко выдернется из любого ошейника, тогда как плотная эластичная шлейка позволяет надежно фиксировать питомца и при необходимости быстро взять его на руки, чтобы защитить от собак или других угроз. При этом он отметил, что загородные дома более благоприятны для выгула, а большинство кошек являются домоседами и редко бывают довольны прогулкой с человеком.
