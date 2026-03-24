Ветеринар Шеляков рассказал, можно ли выгуливать домашнюю кошку

Врач подчеркнул, что кошка легко выдернется из любого ошейника, тогда как плотная эластичная шлейка позволяет надежно фиксировать питомца и при необходимости быстро взять его на руки, чтобы защитить от собак или других угроз. При этом он отметил, что загородные дома более благоприятны для выгула, а большинство кошек являются домоседами и редко бывают довольны прогулкой с человеком.