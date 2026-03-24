Трамп утверждает, что США получили подарок от Ирана по Ормузскому проливу

«Они сделали кое-что вчера, что было удивительно. Они преподнесли нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, огромная сумма денег, и я не скажу вам, что это за подарок, но это был очень значимый приз», — уверял республиканец.
По его словам, это не было связано с ядерным оружием, а относилось к нефти и газу. Это была очень приятная вещь с их стороны, заверил глава Белого дома.
Также он отметил, что такой жест убедил его в том, что США «имеют дело с правильными людьми» на иранской стороне переговоров.
Как писал сайт KP.RU, накануне сообщалось , что Тегеран приготовил несколько «сюрпризов» для республиканца. Американскому президенту рекомендовали немного оторваться от телефона и соцсетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть.