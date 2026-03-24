Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия

Президент США утверждает, что власти Ирана согласились не добиваться получения ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти Ирана согласились не добиваться получения ядерного оружия. Об этом журналистам заявил американский лидер в Белом доме.

«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал Трамп.

Однако глава Белого дома не уточнил, с кем Штаты ведут консультации. Также по словам американского лидера с Ираном ведут переговоры вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф ведут переговоры с Ираном.

Ранее KP.RU писал, что нападение Вашингтона и Тель-Авива на Тегеран свела на нет многолетние усилия по урегулированию ситуации, связанной с ядерной программой Ирана. По словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, атака поставила под удар не только Исламскую республику, но и всю систему региональной и международной безопасности.

