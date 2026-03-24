Трамп заявил, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия

«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал Трамп.
Однако глава Белого дома не уточнил, с кем Штаты ведут консультации. Также по словам американского лидера с Ираном ведут переговоры вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф ведут переговоры с Ираном.
Ранее KP.RU писал, что нападение Вашингтона и Тель-Авива на Тегеран свела на нет многолетние усилия по урегулированию ситуации, связанной с ядерной программой Ирана. По словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, атака поставила под удар не только Исламскую республику, но и всю систему региональной и международной безопасности.