Врач Шарипова назвала возраст, в котором риск инфаркта максимально высок

Врач Гуля Шарипова заявила, что риск инфаркта и инсульта максимально высок у людей старше 60 лет.

Источник: Аргументы и факты

Максимально высокий риск развития инфаркта и инсульта наступает у людей старше 60−65 лет. Такую возрастную группу в разговоре с «Лентой.ру» назвала врач высшей категории, доктор медицинских наук, кардиолог Гуля Шарипова.

По словам специалиста, именно сердечно-сосудистые заболевания становятся главной причиной госпитализации и смерти среди этой категории пациентов. Европейские рекомендации, как отметила кардиолог, специально выделяют отдельные шкалы для людей 70 лет и старше, подчёркивая, что даже при одинаковых факторах риска сам по себе возраст резко усиливает вероятность болезней. При этом риск есть и у более молодых людей, особенно у курильщиков, а также у пациентов с сахарным диабетом и тяжёлой гипертонией.

Ранее ученые раскрыли, какие продукты повышают риск инфаркта и инсульта.