Госдеп США назвал «запредельными» российские «Посейдон» и «Буревестник»

Представители холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию Ростех, сообщили, что переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» сохраняет статус одного из лучших в мире вооружений в этом виде. А отечественная лазерная система LazerBuzz, которая создается в рамках проекта «Посох», теперь может сбивать беспилотные летательные аппараты всего за полсекунды.