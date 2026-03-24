Госдеп США назвал «запредельными» российские «Посейдон» и «Буревестник»

Новые российские военные наработки, в том числе подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракета «Буревестник», можно назвать запредельными даже по меркам Москвы. Об этом заявил заместитель Государственного департамента США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

— Российские… системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам, — передает слова замгоссекретаря РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2025 года заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. По словам главы государства, ничего подобного в мире не существует. Военный обозреватель Александр Бутырин объяснил, как «Посейдон» меняет расклад сил в мире.

Представители холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию Ростех, сообщили, что переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» сохраняет статус одного из лучших в мире вооружений в этом виде. А отечественная лазерная система LazerBuzz, которая создается в рамках проекта «Посох», теперь может сбивать беспилотные летательные аппараты всего за полсекунды.

