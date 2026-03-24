Свыше 170 тысяч жителей Нидерландов призвали к бойкоту ЧМ по футболу

Источник: Аргументы и факты

Более 170 тысяч человек в Нидерландах подписали петицию с требованием бойкотировать чемпионат мира по футболу, который этим летом пройдёт в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws.

Инициатором выступил журналист Теун ван де Кеукен, который вместе с соавторами петиции считает, что сборная Нидерландов не должна участвовать в турнире.

В документе критикуются «агрессивное военное вмешательство» Соединённых Штатов во внутренние дела других государств и риторика президента Дональда Трампа, в частности его заявления о Гренландии.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола отказались отстранять Израиль от международных турниров.

