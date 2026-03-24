Mirror: британка собирается выйти замуж за реку Эйвон

Жительница Британии собирается официально выйти замуж за реку Эйвон, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

Источник: Аргументы и факты

Британка Мег Эйвон собирается выйти замуж за реку Эйвон, чтобы добиться признания водоема правосубъектным.

29-летняя жительница Бристоля называет реку своим партнером и утверждает, что их отношения продолжаются уже три года. По ее словам, они сохраняют «романтический уровень» общения.

В июне 2023 года она провела символическую церемонию «брака» и взяла фамилию Эйвон. Акция была направлена на привлечение внимания к загрязнению воды и экологическим проблемам.

Женщина регулярно посещает реку и заявляет, что продолжает «поддерживать отношения», в том числе плавая в воде даже зимой.

Как отмечает издание, активистка вместе с единомышленниками добивается юридического признания реки. В случае успеха это позволит усилить меры защиты водоема и провести официальную регистрацию брака. Пока добиться такого статуса не удалось.

Ранее сообщалось, что в Германии полиция начала операцию по выселению экоактивистов, которые более года занимают лес у разреза Хамбах, протестуя против планов вырубки и разработки месторождения. Активисты строили домики на деревьях и блокировали технику.