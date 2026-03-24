Mirror: британка собирается выйти замуж за реку Эйвон

Британка Мег Эйвон собирается выйти замуж за реку Эйвон, чтобы добиться признания водоема правосубъектным.
29-летняя жительница Бристоля называет реку своим партнером и утверждает, что их отношения продолжаются уже три года. По ее словам, они сохраняют «романтический уровень» общения.
В июне 2023 года она провела символическую церемонию «брака» и взяла фамилию Эйвон. Акция была направлена на привлечение внимания к загрязнению воды и экологическим проблемам.
Женщина регулярно посещает реку и заявляет, что продолжает «поддерживать отношения», в том числе плавая в воде даже зимой.
Как отмечает издание, активистка вместе с единомышленниками добивается юридического признания реки. В случае успеха это позволит усилить меры защиты водоема и провести официальную регистрацию брака. Пока добиться такого статуса не удалось.
