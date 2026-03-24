Госдеп: США не хотят возобновления испытаний ядерного оружия в атмосфере

Обсуждений о ядерных испытаниях в атмосфере не было, отметил замглавы Госдепа Динанно.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США не рассматривает возможность возобновления испытаний ядерного оружия (ЯО) в атмосфере. Об этом заявил заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

«Я не присутствовал ни при каких обсуждениях, во время которых рассматривались бы испытания в атмосфере, проведение каких-либо испытаний [такого рода]», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Чиновник подчеркнул, что обсуждений о проведении каких-либо атмосферных испытаний не происходило. Все это находится на этапе, когда решения еще не приняты, уточнил Динанно.

Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Штаты намерены обновлять свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания наравне с другими государствами.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании с постоянными членами Совбеза РФ о планах Вашингтона по созданию новых межконтинентальных ракет.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше