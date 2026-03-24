Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Зайцев рассказал, можно ли лечить затяжной кашель народными средствами

Отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что народными средствами нельзя вылечить затяжной кашель.

Источник: Аргументы и факты

Затяжной кашель не стоит лечить народными средствами, так как воспаление может перейти в острую стадию и стать хроническим. Об этом «Газете.Ru» рассказал отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.

По словам специалиста, затяжной кашель и насморк часто свидетельствуют о том, что недолеченная вирусная инфекция распространилась из полости носа в гайморовы пазухи, вызывая экссудативный риносинусит. Жидкость из пазух стекает по задней стенке глотки, воспаляя её и раздражая кашлевой центр, что и приводит к изматывающему кашлю.

Врач предупредил, что самостоятельное лечение в домашних условиях лишь усугубляет состояние, переводя воспаление из острой стадии в подострую и затем в хроническую. Эффективная терапия, по его словам, требует квалифицированного подхода, включающего санацию содержимого пазух носа, снятие воспаления в полости носа, носоглотке и на задней стенке глотки с помощью противовоспалительных, криопроцедур и аналогичных методов.

Ранее инфекционист Екатерина Болдырева рассказала, как защититься от ОРВИ весной.