Врач Зайцев рассказал, можно ли лечить затяжной кашель народными средствами

По словам специалиста, затяжной кашель и насморк часто свидетельствуют о том, что недолеченная вирусная инфекция распространилась из полости носа в гайморовы пазухи, вызывая экссудативный риносинусит. Жидкость из пазух стекает по задней стенке глотки, воспаляя её и раздражая кашлевой центр, что и приводит к изматывающему кашлю.