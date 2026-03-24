Врач Зайцев рассказал, можно ли лечить затяжной кашель народными средствами

Затяжной кашель не стоит лечить народными средствами, так как воспаление может перейти в острую стадию и стать хроническим. Об этом «Газете.Ru» рассказал отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.
По словам специалиста, затяжной кашель и насморк часто свидетельствуют о том, что недолеченная вирусная инфекция распространилась из полости носа в гайморовы пазухи, вызывая экссудативный риносинусит. Жидкость из пазух стекает по задней стенке глотки, воспаляя её и раздражая кашлевой центр, что и приводит к изматывающему кашлю.
Врач предупредил, что самостоятельное лечение в домашних условиях лишь усугубляет состояние, переводя воспаление из острой стадии в подострую и затем в хроническую. Эффективная терапия, по его словам, требует квалифицированного подхода, включающего санацию содержимого пазух носа, снятие воспаления в полости носа, носоглотке и на задней стенке глотки с помощью противовоспалительных, криопроцедур и аналогичных методов.
Ранее инфекционист Екатерина Болдырева рассказала, как защититься от ОРВИ весной.