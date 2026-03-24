«Сказки из Загорья» Алены Устиновой

В Галерее «Загорье» Объединения «Выставочные залы Москвы» в рамках четвертого сезона фестиваля детской книжной иллюстрации «КНИЖ-ДВИЖ» проходит выставка московской художницы, иллюстратора детской книги Алены Устиновой.
Ее рисунки удивительные. Синий-синий снег, великолепные цветы, белоснежные облака, зверюшки с такими добрыми глазами. И, конечно, ребятишки. Спешат куда-то, ловят первые снежинки, собирают ягоды… Выставка работ называется «Сказки из Загорья» — ведь часто художница иллюстрирует самые, пожалуй, добрые и волшебные тексты — сказки. «Вечерняя Москва» побеседовала с Аленой Устиновой.
— Алена, почему ваш выбор — именно детская иллюстрация?
— Когда я завершила свое художественное образование — Московский Полиграфический институт — у меня был большой выбор — дизайн, живопись, станковая графика, иллюстрация. Постепенно я поняла, что именно детская иллюстрация меня увлекает более всего. Детская иллюстрация во многом сродни мультипликации — это полное погружение в волшебные нарисованные миры, светлые, радостные. Здесь много фантазии, удивительных открытий внутри себя и, конечно, любовь. Любовь к своим персонажам, их эмоциям и к красоте окружающего мира. Детская иллюстрация — это главное в моей работе, но я не оставляю живопись. Люблю летом писать цветы и натюрморты.
— Какие авторы — самые любимые? Если говорить о классиках.
— В детстве я обожала сказки Шарля Перро. Немного страшные, но со счастливым финалом. Очень люблю Э. Т. А. Гофмана. Люблю П. П. Бажова, А. Погорельского.
— Может ли искусственный интеллект конкурировать с настоящим художником?
— Я не вижу принципиальной разницы между ИИ и фотошопом. Продвинутые технологии, не более. Чтобы создавать произведения искусства, нужно иметь талант, мастерство, образование, кругозор в данной области и страсть. ИИ сам по себе страстью не обладает. Не обладает чувствами. Никакие технологии не заменят душу художника. Клонирование изображений, компиляция — это скучно. Уникальность мазка кистью, карандашной линии, напряжение композиции — это то, что рождает феномен, неповторимость. Без человеческого таланта даже новейшие технологии не могут создать ничего уникального.
— Пожалуй, самый частый гость на ваших рисунках — кот. Чувствуется, что есть реальный прототип усатого-полосатого. Я угадала?
— «Кот древнее и неприкосновенное животное». Да, в моей семье всегда были коты и кошки. Были и собаки. Все вместе и все были одной большой дружной семьей. И сейчас с нами живет чудесный котик, которому недавно исполнилось 22 года. Очень надеюсь, он еще долго будет радовать нас своим ласковым мурлыканьем.
Адрес Галереи «Загорье»: Лебедянская ул., д. 24 корп.2. Выставка продлится до 19 апреля 2026 года.