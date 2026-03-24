«Сказки из Загорья» Алены Устиновой

— Когда я завершила свое художественное образование — Московский Полиграфический институт — у меня был большой выбор — дизайн, живопись, станковая графика, иллюстрация. Постепенно я поняла, что именно детская иллюстрация меня увлекает более всего. Детская иллюстрация во многом сродни мультипликации — это полное погружение в волшебные нарисованные миры, светлые, радостные. Здесь много фантазии, удивительных открытий внутри себя и, конечно, любовь. Любовь к своим персонажам, их эмоциям и к красоте окружающего мира. Детская иллюстрация — это главное в моей работе, но я не оставляю живопись. Люблю летом писать цветы и натюрморты.