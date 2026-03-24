Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грозном планируется открытие мечети в районе имени Путина

В Грозном планируется открытие мечети на пять тысяч человек в районе имени Владимира Путина.

Источник: Аргументы и факты

В районе имени президента России Владимира Путина в Грозном планируется открыть мечеть имени Зелимхана Кадырова, рассчитанную на пять тысяч человек, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Проектом предусмотрено возведение шести минаретов, а к самой мечети будет вести современный и удобный пешеходный мост. Открытие запланировано на 7 октября», — написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Он добавил, что рабочие уже приступили к установке кровли. Глава Чечни выразил уверенность, что мечеть станет одним из самых красивых религиозных сооружений республики.

Как сообщалось в октябре, в Грозном открыли первую линию района имени Владимира Путина. Событие приурочили ко дню рождения президента.

