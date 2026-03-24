Балицкий: в Запорожской области временно отключат электричество

Для проведения плановых работ, направленных на укрепление стабильности энергосистемы, в Запорожской области будет временно прекращена подача электроэнергии. Соответствующее объявление разместил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.
«Завтра (25 марта) с 05:00 утра будет временное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. Отключение продлится не более пяти часов», — сообщил он.
Балицкий призвал население с пониманием отнестись к вынужденным мероприятиям, подчеркнув их плановый характер.
Отмечается, что энергоснабжение в Запорожской области также нередко нарушается из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.