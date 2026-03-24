СК: нет признаков внешнего воздействия на взорвавшийся дом в Севастополе

При взрыве погибла певчая Татианинского храма, мать шестерых детей Ольга Родикова, сообщили на официальной странице храма во «ВКонтакте». Ее двадцатилетний сын Василий пропал без вести, о его судьбе пока ничего не известно. При этом в одном из первых сообщений о случившемся губернатор Михаил Развожаев говорил об обнаружении на месте происшествия двоих погибших. Позже эти данные были уточнены.