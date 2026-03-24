Рейтинг Трампа рекордно упал из-за дорожающего бензина на фоне войны в Иране

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Это происходит на фоне роста цен на топливо и распространяющихся антивоенных настроений. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и социологической компании Ipsos.
«Завершившийся в понедельник четырехдневный опрос показал, что работу Трампа на посту президента одобряют 36% американцев, по сравнению с 40% в опросе на прошлой неделе», — говорится в публикации.
При этом издание отметило, что рейтинг одобрения Трампа в первые дни его второго срока составлял 47% и с лета 2025 года в основном держался на уровне около 40%.
Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что цены на бензин и дизельное топливо в США достигли наивысших уровней с 2022 года на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. По данным портала GasBuddy, средняя национальная цена на бензин за неделю увеличилась на 6,4 цента за литр и теперь составляет 1,04 доллара за литр.