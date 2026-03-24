Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейтинг Трампа рекордно упал из-за дорожающего бензина на фоне войны в Иране

Также на низком рейтинге Трампа сказались и распространяющиеся антивоенные настроения.

Источник: Комсомольская правда

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Это происходит на фоне роста цен на топливо и распространяющихся антивоенных настроений. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и социологической компании Ipsos.

«Завершившийся в понедельник четырехдневный опрос показал, что работу Трампа на посту президента одобряют 36% американцев, по сравнению с 40% в опросе на прошлой неделе», — говорится в публикации.

При этом издание отметило, что рейтинг одобрения Трампа в первые дни его второго срока составлял 47% и с лета 2025 года в основном держался на уровне около 40%.

В публикации подчеркнули, что американцы видят заметное ухудшение стоимости жизни на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и резко скакнувших цен на бензин. При этом атаки на Иран не одобряют 61% респондентов, по сравнению с 59% на прошлой неделе.

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что цены на бензин и дизельное топливо в США достигли наивысших уровней с 2022 года на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. По данным портала GasBuddy, средняя национальная цена на бензин за неделю увеличилась на 6,4 цента за литр и теперь составляет 1,04 доллара за литр.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше