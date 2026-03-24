Козлов: хоккеисты московского «Динамо» действовали нервозно и сумбурно

Московское «Динамо» во вторник проиграло минскому «Динамо» со счетом 1:3.

МИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Игроки московского «Динамо» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Минске против местного «Динамо» действовали сумбурно и с нервозностью. Такое мнение журналистам высказал главный тренер москвичей Вячеслав Козлов.

«Молодые ощущали нервозность, но было сегодня много сумбура и у опытных игроков. Спишем это на первый матч, здесь специфическая атмосфера, — сказал Козлов. — Здесь тяжело всегда играть, некоторые у меня первый матч плей-офф играли. Во втором периоде пропустили гол, который не вытекал из логики. Потом нас подвели удаления. В третьем периоде соперник откатился, смогли забить один гол, но на большее не хватило».

После третьей пропущенной шайбы гости поменяли вратаря Владислава Подъяпольского. «Это попытка встряхнуть команду, чтобы он готовился к следующей игре», — объяснил Козлов.

Главный тренер хозяев Дмитрий Квартальнов сообщил, что Даниил Сотишвили получил травму в первом периоде, сыграв только семь смен.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу минского «Динамо». Следующий матч в Минске пройдет 26 марта.