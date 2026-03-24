В Новосибирской области ликвидированы очаги пастереллеза

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил журналистам о ликвидации всех очагов пастереллеза в Новосибирской области.
По его словам, с 18 марта специалисты провели масштабную работу, включая комплексную проверку ветеринарного контроля в регионе. Основным итогом этих усилий стало устранение всех очагов инфекции и зон, где существовал риск ее распространения.
Глава службы подчеркнул, что угроза дальнейшего распространения болезни полностью снята. Основная фаза работы завершена, теперь внимание необходимо сосредоточить на усилении общего ветеринарного контроля. После снятия карантинных ограничений можно будет приступить к восстановлению поголовья скота.
Данкверт также отметил, что специалисты столкнулись с мутировавшей, нетипичной формой заболевания, что потребовало применения жестких превентивных мер. Все действия были направлены на сдерживание инфекции и обеспечение продовольственной безопасности страны. Он подчеркнул, что принятые меры были крайне важны и своевременны.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.