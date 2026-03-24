Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Нетаньяху поручил соратнику следить за переговорами США и Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своему соратнику Рону Дермеру следить за переговорами США и Ирана, сообщает Bloomberg.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил экс-министру стратегического планирования Рону Дермеру следить за переговорами Соединённых Штатов и Ирана, сообщает Bloomberg.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников. В материале сказано, что Дермер является соратником Нетаньяху.

«Нетаньяху поручил близкому соратнику Рону Дермеру следить за переговорами США и Ирана, направленными на завершение войны, и обеспечить соблюдение интересов страны», — говорится в публикации.

Источник рассказал, что Дермер «сосредоточится на вопросах ликвидации иранской ядерной программы». Кроме того, по его словам, речь идёт о «вывозе из Ирана и ликвидации высокообогащённого урана».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, стороны провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры.

В Иране опровергли эти слова и заявили, что Трамп с помощью перемирия хочет снизить цены на энергоносители.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше