Bloomberg: Нетаньяху поручил соратнику следить за переговорами США и Ирана

Издание ссылается на информацию, полученную от источников. В материале сказано, что Дермер является соратником Нетаньяху.
«Нетаньяху поручил близкому соратнику Рону Дермеру следить за переговорами США и Ирана, направленными на завершение войны, и обеспечить соблюдение интересов страны», — говорится в публикации.
Источник рассказал, что Дермер «сосредоточится на вопросах ликвидации иранской ядерной программы». Кроме того, по его словам, речь идёт о «вывозе из Ирана и ликвидации высокообогащённого урана».
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, стороны провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры.
В Иране опровергли эти слова и заявили, что Трамп с помощью перемирия хочет снизить цены на энергоносители.