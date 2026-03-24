Курьерам хотят запретить хранить личные вещи в сумке для доставки

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Отсеки контейнеров для доставляемых товаров нельзя будет использовать для хранения личных вещей и продуктов курьера с 2026 года, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.