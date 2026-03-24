Курьерам хотят запретить хранить личные вещи в сумке для доставки

Роспотребнадзор запретит курьерам хранить личные вещи в сумке для доставки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Отсеки контейнеров для доставляемых товаров нельзя будет использовать для хранения личных вещей и продуктов курьера с 2026 года, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Документом предлагается внести изменения в санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию.

«Раздел VIII дополнить пунктами следующего содержания … отсеки контейнеров (сумок), предусмотренные для размещения доставляемых товаров, не могут быть использованы для транспортирования (хранения) личных вещей и продуктов курьера», — говорится в документе.

Согласно проекту постановления, контейнеры для транспортирования пищевой продукции должны обеспечивать ее защиту от загрязнения, проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых.

«Проведение регулярной очистки, мойки и дезинфекции контейнеров является обязательным. Не допускается использование порванных или поврежденных контейнеров», — говорится в тексте.

Согласно документу, услуги доставки продовольственных товаров должны предоставлять курьеры, прошедшие обязательные при поступлении на работу и периодические медосмотры. Также они обязаны иметь соответствующую подготовку и необходимые навыки.

Постановление должно вступить в силу в 2026 году и действовать до 2033 года.