Rt: в Иране опровергли переговоры Хаменеи с Трампом

Информированный источник в Иране опроверг сообщения, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи решил пойти на переговоры с США. Ранее об этом сообщило израильское издание Ynet.
Из опубликованной информации следует, что согласие на переговоры якобы было передано главе иранского МИД Аббаса Аракчи. В время тайного разговора со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом он подтвердил готовность к переговорам верховного лидера.
Тем временем, Дональд Трамп заявил, что американцы достигли с Ираном соглашения по многим спорным моментам. Якобы, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие, передает 360.ru.
