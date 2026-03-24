«Кладбище вампиров»: В Риме обнаружили жуткую находку из тел, утыканных гвоздями

В римском некрополе нашли кладбище вампиров с телами покойников в гводзях.

Источник: Комсомольская правда

В Риме нашли «кладбище вампиров». В некрополе Виа Остиа обнаружен участок позднеантичного периода с захоронениями, где покойникам вбивали гвозди в ребра и глазницы.

Гвозди в тела были вбиты после смерти, что указывает на древние римские поверья о вампирах. Ранее аналогичные захоронения находили в Польше, Болгарии и Хорватии.

Как показали исследования, у римлян гвозди выполняли сразу несколько важных функций. Помимо отпугивания злых сил, им отводилась роль сакральных объектов: считалось, что они охраняют тело от осквернения или могут помочь спокойно покинуть этот мир.

В захоронениях также нашли свинцовые таблички с проклятиями, пробитые гвоздями. Их «адресовали» покойникам, при жизни совершившим пороки или преступления. Ученые считают, что это доказывает сосуществование в позднем Риме обычных погребальных обрядов и практик «посмертного наказания».

На днях в американском штате Мичиган мужчина купил дом, рядом с которым обнаружил человеческие останки.