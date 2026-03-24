Кубилюс признал снижение эффективности Patriot против ракет России

Еврокомиссар заявил, что модернизация российских ракет снизила эффективность Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Эффективность ракетных комплексов Patriot в зоне специальной военной операции снизилась. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Politico.

Политик уточнил, что в начале прошлого года эффективность ракетного комплекса составляла около 40%, однако Россия успешно модернизировала свои баллистические ракеты.

«Но россиянам удалось модернизировать баллистические ракеты. Теперь они способны менять траекторию, поэтому эффективность снизилась», — сказал комиссар по обороне ЕС.

Кубилюс добавил, что теперь украинские войска вынуждены использовать как минимум две-три американские ракеты для перехвата одной российской.

Напомним, российские истребители Су-30СМ2 стали первыми в мире, которые смогли поразить комплексы Patriot. Западные аналитики были впечатлены мощностью военных самолетов России. Они отметили их успешное выполнение задач в рамках СВО.