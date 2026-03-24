ОАЭИ: Израиль и Соединенные Штаты ударили по АЭС «Бушер»

Снаряд упал на территории АЭС, но, по предварительным данным, на самом объекте нет повреждений, технические сбои также не фиксируются, персонал не пострадал, уточнили в Telegram-канале ОАЭИ.
Впервые удар в непосредственной близости от энергоблока АЭС «Бушер» был нанесен 17 марта. О произошедшем Иран оповестил МАГАТЭ, глава которого, Рафаэль Гросси, призвал к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии, передает ТАСС.
Российская сторона считает, что ситуация с угрозами американского президента Дональда Трампа о нанесении удара по электростанциям Ирана должна была еще вчера перейти в режим политико-дипломатического урегулирования. С таким заявлением 23 марта выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
21 марта Дональд Трамп заявил, что США нанесут удары по иранским электростанциям, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.