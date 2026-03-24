Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОАЭИ: Израиль и Соединенные Штаты ударили по АЭС «Бушер»

Израиль и Соединенные Штаты нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана, станция не пострадала. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Снаряд упал на территории АЭС, но, по предварительным данным, на самом объекте нет повреждений, технические сбои также не фиксируются, персонал не пострадал, уточнили в Telegram-канале ОАЭИ.

Впервые удар в непосредственной близости от энергоблока АЭС «Бушер» был нанесен 17 марта. О произошедшем Иран оповестил МАГАТЭ, глава которого, Рафаэль Гросси, призвал к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии, передает ТАСС.

Российская сторона считает, что ситуация с угрозами американского президента Дональда Трампа о нанесении удара по электростанциям Ирана должна была еще вчера перейти в режим политико-дипломатического урегулирования. С таким заявлением 23 марта выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

21 марта Дональд Трамп заявил, что США нанесут удары по иранским электростанциям, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.

