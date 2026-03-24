Иран сообщил МАГАТЭ о новой атаке на АЭС «Бушер»

«Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что еще одна ракета осуществила удар по площадке АЭС “Бушер” сегодня. По информации Ирана, ущерба станции и ее персоналу нанесено не было, состояние АЭС нормальное», — говорится в сообщении в соцсети X.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси добавил, что в период военных действий следует соблюдать предельную осторожность, чтобы избежать рисков, связанных с ядерной безопасностью.
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти приняли решение отказаться от разработки ядерного оружия.
Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что ситуация вокруг переговоров Вашингтона и Тегерана пока нестабильна. По ее словам, администрация президента США пока воздерживается от раскрытия каких-либо деталей по поводу контактов двух государств.