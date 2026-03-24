Иран сообщил МАГАТЭ о новой атаке на АЭС «Бушер»

Гросси напомнил о рисках, связанных с ядерной безопасностью в период военных действий.

Источник: Комсомольская правда

Иран уведомил МАГАТЭ о новом нападении на площадку АЭС «Бушер». По имеющимся данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщило само Международное агентство по атомной энергии.

«Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что еще одна ракета осуществила удар по площадке АЭС “Бушер” сегодня. По информации Ирана, ущерба станции и ее персоналу нанесено не было, состояние АЭС нормальное», — говорится в сообщении в соцсети X.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси добавил, что в период военных действий следует соблюдать предельную осторожность, чтобы избежать рисков, связанных с ядерной безопасностью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти приняли решение отказаться от разработки ядерного оружия.

Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что ситуация вокруг переговоров Вашингтона и Тегерана пока нестабильна. По ее словам, администрация президента США пока воздерживается от раскрытия каких-либо деталей по поводу контактов двух государств.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше