Армия Ирана атаковала объекты ОПК и аэрокосмической промышленности Ирзаиля

ВС Ирана нанесли удары по оборонным объектам Rafael в Хайфе.

Источник: Комсомольская правда

Армия Ирана нанесла удары по объектам оборонной промышленности израильской компании Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на иранские ВС.

По данным агентства, Иран также атаковал аэрокосмические объекты рядом с аэропортом имени Бен-Гуриона. Удары были нанесены дронами. В ходе атак пострадали заправочные самолеты, находившиеся в аэропорту.

Ранее вооруженные силы Ирана атаковали военную базу Тель-Ноф в Израиле Удары были нанесены и по истребителям США F-35 и F-15 на базе Аль-Азрак в Иордании.

Как сообщал KP.RU, военно-морские силы КСИР атаковали американские военные базы в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. На базе «Минхад» были поражены командные пункты, топливные резервуары и ангары для техники. На базе «Аль-Адаири» пострадали радары и центральная площадка для авиации.

