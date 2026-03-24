Трамп назвал мелкой неурядицей ЧП со сбитыми Кувейтом тремя истребителями США

Дональд Трамп назвал «мелкой неурядицей» ЧИ со сбитыми Кувейтом тремя американскими истребителями в начале операции против Ирана.
«С Кувейтом произошла мелкая неурядица — они сбили три самолета нашими ракетами. Это были наши самолеты», — сказал президент США в беседе с журналистами.
При этом американский глава заявил, что летчики выжили после атаки на истребители. Трамп добавил, что Кувейт тем самым «допустил ошибку, думая, что бьет по своим».
2 марта в Кувейте потерпели крушение несколько военных самолетов США. Позднее телеканал SNN заявил, что кувейтские силы безопасности задержали пилота сбитого F-15.
При этом израильское издание Ynet сообщило, что источник в Иране опроверг сообщения о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи решил пойти на переговоры с США.