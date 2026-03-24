Боец MMA Дацик заявил, что будет мстить за гибель сына на спецоперации

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик отреагировал на гибель сына Ярослава на спецоперации.
— Месть. Месть. Месть, — написал он во вторник, 24 марта, на своей странице в соцсети.
15 марта стало известно о смерти Ярослава Дацика, он погиб в зоне спецоперации. Причиной смерти стало прямое попадание беспилотника.
Ранее Дацик-старший рассказывал о совместном решении с сыном проходить службу в рядах 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Спортсмен, известный своей активной гражданской позицией, неоднократно бывал на передовой с осени 2023 года, оказывая поддержку военным.
16 марта в семье спортсмена сообщили, что Вячеслав Дацик продолжит службу в зоне специальной военной операции после смерти сына Ярослава.
На счету 46-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.