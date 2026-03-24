Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец MMA Дацик заявил, что будет мстить за гибель сына на спецоперации

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик отреагировал на гибель сына Ярослава на спецоперации.

— Месть. Месть. Месть, — написал он во вторник, 24 марта, на своей странице в соцсети.

15 марта стало известно о смерти Ярослава Дацика, он погиб в зоне спецоперации. Причиной смерти стало прямое попадание беспилотника.

Ранее Дацик-старший рассказывал о совместном решении с сыном проходить службу в рядах 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Спортсмен, известный своей активной гражданской позицией, неоднократно бывал на передовой с осени 2023 года, оказывая поддержку военным.

16 марта в семье спортсмена сообщили, что Вячеслав Дацик продолжит службу в зоне специальной военной операции после смерти сына Ярослава.

На счету 46-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.