NYT: США направили Ирану план по выходу из конфликта

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты передали иранской стороне план из 15 пунктов по выходу из конфликта на Ближнем Востоке, сообщает издание из США The New York Times.

Источники рассказали, что это связано с усиливающимся влиянием конфликта на экономику Соединённых Штатов.

«США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Это отражает стремление администрации Трампа выявить путь к выходу из конфликта на фоне борьбы с его экономическими последствиями», — говорится в публикации.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, стороны провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры.

В Иране опровергли эти слова и заявили, что Трамп с помощью перемирия хочет снизить цены на энергоносители.

