NYT: США направили Ирану план по выходу из конфликта

Соединённые Штаты передали иранской стороне план из 15 пунктов по выходу из конфликта на Ближнем Востоке, сообщает издание из США The New York Times.
Источники рассказали, что это связано с усиливающимся влиянием конфликта на экономику Соединённых Штатов.
«США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Это отражает стремление администрации Трампа выявить путь к выходу из конфликта на фоне борьбы с его экономическими последствиями», — говорится в публикации.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, стороны провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры.
В Иране опровергли эти слова и заявили, что Трамп с помощью перемирия хочет снизить цены на энергоносители.