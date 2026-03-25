Жительница Норильска выиграла почти 37 миллионов рублей на деньги мужа

Жительница Норильска Светлана Малькова выиграла в лотерею около 37 миллионов рублей, купив билет на деньги, переведенные супругом на приобретение авиабилетов. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».
— На протяжении нескольких лет женщине удавалось выигрывать крупные суммы, например десять, 45 и 150 тысяч рублей. А в 333 848-м тираже «Рапидо Про» Малькова выиграла многомиллионный суперприз — 36 948 088 рублей, — рассказали в Telegram-канале «Столото».
По словам норильчанки, после покупки авиабилетов осталась небольшая сумма, и она решила испытать удачу, купив лотерейный билет в мобильном приложении.
— В билете я 13 раз нажала кнопку «Случайные числа» — это дата нашей свадьбы и наше любимое с мужем число. Когда закончился обеденный перерыв, мне пришло СМС-уведомление, что я выиграла. Смотрю в раздел с билетами, а у меня там плашка «Билет выиграл» и многомиллионная сумма. От неожиданности я сразу все закрыла, затем снова открыла и сделала скрин, — рассказала Малькова.
Она работает сметчиком в теплоэнергетической организации. У них с мужем есть взрослая дочь и две внучки. В свободное время супруги любят путешествовать. Выигранные деньги они направят на приобретение нового жилья в теплых краях.
В новогодней лотерее «Мечталлион», где в общей сложности разыгрывалось более 1,5 миллиарда рублей, 66 россиян стали миллионерами. Два из них выиграли по 58 миллионов рублей и стали мультимиллионерами. Об 1 января сообщили в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея».