Михаил Ефремов и Анна Михалкова разыграли семейную драму

25 марта на сцене «Мастерской 12» Никиты Михалкова«состоится премьера спектакля “Без свидетелей” с Михаилом Ефремовым в главной роли — первой после освобождения из тюрьмы. Корреспондент “Вечерней Москвы” в числе первых увидела постановку.
Сценическую версию пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей» подготовили Никита Михалков и Александр Адабашьян. В постановке всего два действующих лица — Он (Михаил Ефремов) и Она (Анна Михалкова). Позади девять лет брака, где они воспитывали сына — мальчика, который был рожден прежней возлюбленной героя Ефремова, но которая погибла. И обоим мечталось, что ничто не сможет их разлучить. Но Его увлечение дочкой начальника приводит к распаду семьи…
Казалось бы, что все обиды позади и выяснять бывшим супругам уже нечего. Но дежурный визит в прежнюю семью оборачивается чуть ли не скандалом. Выясняется, что бывшая супруга собралась замуж за человека, которого когда-то герой Ефремова оговорил… Камерная атмосфера позволяет зрителям максимально сконцентрироваться на психологическом напряжении.
Это не первое обращение Никиты Михалкова к пьесе Софьи Прокофьевой. В 1983-м по ее мотивам был снят фильм, где главные роли исполнили Ирина Купченко и Михаил Ульянов. Надо сказать, что пьеса ни на миг не потеряла своей актуальности. В игре Ефремова чувствуется исповедальность: он не прочь подебоширить, но пытается что-то исправить… И если поначалу актер был скован, то по ходу действия органично вписывается в роль.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Шакуров, актер, народный артист РСФСР:
— Я был в числе тех, кто первым увидел эту постановку. Спектакль, намой взгляд, мощный, сценически очень любопытно поставлен. Смотрится на одном дыхании. Он — это очень трудный персонаж с изломанной линией жизни, со множеством скрытых и глубоких кризисов. Зная требовательность Никиты Михалкова, Мише (Ефремову. — «ВМ») пришлось «попотеть» на репетициях! Ефремов блестяще справился с ролью. Я счастлив, что он снова с нами — в нашем сообществе артистов театра и кино!