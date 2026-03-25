США сделали первый шаг: Белый дом оправил Ирану план по прекращению войны

NYT: США направили Ирану план по завершению войны на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

США предложили Ирану план из 15 пунктов, направленный на разрешение ближневосточного конфликта на фоне растущего влияния кризиса на американскую экономику. Об этом сообщает New York Times.

Газета уточняет, что США направили Ирану этот план с целью остановить войну на Ближнем Востоке. Это отражает желание Белого дома найти выход из конфликта, учитывая его экономические последствия.

План затрагивает ключевые вопросы безопасности, включая иранские ракетные и ядерные программы. По данным издания, одним из пунктов является восстановление безопасности морских путей. Пакистан сыграл роль посредника, передав текст американского плана Ирану.

Напомним, блокировка Ормузского пролива вызвала перебои в поставках энергоресурсов и резкий рост мировых цен на нефть и газ. Ранее Китай вел переговоры с Ираном по обеспечению безопасности судоходства в акватории.

Президент Дональд Трамп заявил, что США получили от Ирана «подарок», который связан с Ормузским проливом. По его словам, Тегеран совершил нечто неожиданное и это имеет важное значение.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше