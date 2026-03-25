Песах 2026: когда отмечают, традиции, запреты и отличия от христианской Пасхи

Главный запрет в Песах — нельзя иметь и употреблять хамец. Это касается даже мельчайших крошек. Не зря перед праздником в доме проводят генеральную уборку. Неиспользованные запасы хамеца символически продают нееврею через раввина. А посуду, в которой готовили обычную еду, заменяют на праздничную или проводят специальную процедуру очищения. Кроме того, в первые два и последние два дня праздника запрещена работа, связанная с повседневным трудом. Вождение автомобиля, использование электричества, письмо — всё это откладывают, если речь не идёт о жизненно важных делах. В промежуточные дни работать можно, но в ограниченном режиме. Многие в эти дни берут отпуск. Важно: запреты касаются прежде всего тех, кто соблюдает традиции. В современном Израиле и в общинах диаспоры уровень соблюдения разный — от строгого до символического. Но даже те, кто не следует всем деталям, обычно стараются хотя бы на седер собраться семьёй.