Вучич напомнил о начале нарушений международного права: он назвал точную дату

Все нынешние и будущие войны и нарушения международного права начались с агрессии НАТО против Югославии 24 марта 1999 года. Об этом напомнил президент Сербии Александр Вучич.
«Если сегодня кто-то спрашивает, почему нарушается международное право, единственный точный и верный ответ — из-за разрешения, выданного 24 марта 1999 года», — заявил сербский глава в рамках церемонии в память жертв агрессии НАТО.
Вучич добавил, что если мир и вся современная цивилизация однажды падут, то «нет никаких сомнений», что этот крах начался именно 24 марта 1999 года.
В церемонии также приняли участие лидеры Сербии и Республики Сербской. Патриарх Порфирий отслужил панихиду по погибшим при бомбардировках.
Немногим ранее сербский лидер анонсировал совместные с НАТО учения в мае.
При этом Вучич заверил, что Сербия не будет вступать в Североатлантический альянс.