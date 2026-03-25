Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич напомнил о начале нарушений международного права: он назвал точную дату

Вучич: Нарушения международного права начались ещё с агрессии НАТО в Югославии.

Источник: Комсомольская правда

Все нынешние и будущие войны и нарушения международного права начались с агрессии НАТО против Югославии 24 марта 1999 года. Об этом напомнил президент Сербии Александр Вучич.

«Если сегодня кто-то спрашивает, почему нарушается международное право, единственный точный и верный ответ — из-за разрешения, выданного 24 марта 1999 года», — заявил сербский глава в рамках церемонии в память жертв агрессии НАТО.

Вучич добавил, что если мир и вся современная цивилизация однажды падут, то «нет никаких сомнений», что этот крах начался именно 24 марта 1999 года.

В церемонии также приняли участие лидеры Сербии и Республики Сербской. Патриарх Порфирий отслужил панихиду по погибшим при бомбардировках.

Немногим ранее сербский лидер анонсировал совместные с НАТО учения в мае.

При этом Вучич заверил, что Сербия не будет вступать в Североатлантический альянс.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
