Женщина в Николаевской области погибла при взрыве посылки от мужа из ВСУ

Военный ВСУ отправил в посылке супруге взрывное устройство, в результате его детонации она погибла, пострадали двое ее детей. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в полиции Николаевской области Украины.
— Полиция задержала мужчину по подозрению в умышленном убийстве супруги и травмировании двух детей. Самодельное взрывное устройство он положил в посылку вместе с продуктами питания и отправил жене. В результате детонации, женщина погибла на месте происшествия, — сказано на сайте полиции.
Во время обыска в квартире семьи были обнаружены еще семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическая взрывчатка, зажигательные трубки, взрыватели и детонаторы.
Против военного возбудили уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное хранение оружия», передает РИА Новости.
