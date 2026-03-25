Важно завоевать доверие пациента

Существует три типа неприверженности. И один из них — объективный, когда человек в силу своих особенностей не может соблюдать рекомендации врача, например из-за забывчивости или невозможности планировать свой день. В этом случае врачам важно помочь пациенту. И при этом надо учесть очень много факторов, включая образ жизни, убеждения и уровень образования.
Вопрос приверженности рекомендациям зависит и от течения заболевания. Чем меньше неудобств оно создает человеку, тем меньше он склонен выполнять назначения врача. Так, например, низкая приверженность типична для людей с артериальной гипертонией, нарушениями липидного обмена, которые в течение очень длительного времени могут протекать без клинических проявлений, и, соответственно, пациент не обращает внимания на свое состояние. Важную роль играет и медицинский персонал, его способность взаимодействовать с пациентами, убеждать их в необходимости лечения.
Соблюдение медицинских рекомендаций напрямую влияет на здоровье граждан. Мы реализуем федеральный проект борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И хочу отметить, что, согласно исследованиям, если пациент хотя бы на 80 процентов соблюдает назначенную лекарственную терапию, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у него снижается более чем на 20 процентов.
Государство со своей стороны делает очень многое. Мы прежде всего изменили подходы к организации оказания медицинской помощи. Изменили маршрутизацию пациентов. Основная задача — приблизить место получения качественной медицинской помощи к месту проживания человека. Следующий этап — создание школ для пациентов, в которых будут повышать информированность людей, их доверие к врачам. У пациента должна быть возможность ознакомиться со всеми существующими методами лечения, получить клинические рекомендации. Его ответственность — выполнять их.