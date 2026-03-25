Важно завоевать доверие пациента

Вопрос приверженности рекомендациям зависит и от течения заболевания. Чем меньше неудобств оно создает человеку, тем меньше он склонен выполнять назначения врача. Так, например, низкая приверженность типична для людей с артериальной гипертонией, нарушениями липидного обмена, которые в течение очень длительного времени могут протекать без клинических проявлений, и, соответственно, пациент не обращает внимания на свое состояние. Важную роль играет и медицинский персонал, его способность взаимодействовать с пациентами, убеждать их в необходимости лечения.