Чукотка восстановит три крупных объекта инфраструктуры в подшефном поселке ДНР

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Три крупных объекта инфраструктуры восстановит Чукотский АО в подшефном поселке Новолуганское в ДНР в рамках плана «Трех ключей». Среди них — резервуары питьевой воды, обновление зданий врачебной амбулатории и сельсовета, сообщили ТАСС в окружном правительстве.
«Активно ведутся работы по восстановлению двух резервуаров чистой воды, что обеспечит жителей Новолуганского бесперебойным доступом к питьевой воде. Также ведется обновление здания амбулатории. В настоящее время там идет полная внутренняя отделка. Параллельно ведется капитальный ремонт с полной внутренней отделкой здания сельсовета — административного центра поселка», — рассказали в правительстве округа.
Планируется, что все работы будут проведены в 2026 году в рамках достигнутых договоренностей.
В 2025 году округ восстановил порядка 25 объектов, в том числе — кровли многоквартирных домов.
Новолуганское — поселок в ДНР, который регулярно подвергается обстрелам. С 2023 года — подшефная территория Чукотского АО.