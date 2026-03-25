В России намерены ввести новые правила для курьеров: подробности

В России хотят запретить курьерам хранить личные вещи в сумке для доставки.

Источник: Комсомольская правда

С 2026 года в России должны вступить в силу новые правила для курьеров. В отсеках контейнеров, предназначенных для перевозимых товаров, запрещается хранить личные вещи и продукты курьеров. Об этом говорится в тексте проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

«Проведение регулярной очистки, мойки и дезинфекции контейнеров является обязательным. Не допускается использование порванных или поврежденных контейнеров», — говорится в сообщении.

Согласно тексту документа, к услугам по доставке продуктов питания допускаются курьеры, прошедшие обязательные медосмотры — действующая медкнижка должна быть как при трудоустройстве, так и все время работы. Также от них требуется наличие надлежащей подготовки и нужных навыков.

Постановление должно начать действовать с 2026 года и будет актуально до 2033 года.

Как ранее призвал председатель комиссии по транспорту ЗакСа Алексей Цивилев, курьеров на электровелосипедах необходимо убрать с тротуаров.