Футболист Мохаммед Салах покинет «Ливерпуль» после окончания сезона

Салах выступает за мерсисайдцев с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 6 результативных передач в 22 матчах Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата. В апреле стороны продлили соглашение на два года.